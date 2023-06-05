По делу убийства Павла Шеремета почти все судьи и фигуранты - на фронте или за границей

05 июня 2023 | 09:40

В связи с новым отбором присяжных на суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета рассмотрение дела в суде начнут с самого начала. Об этом сообщила Юлия Кузьменко, одна из подозреваемых.

По ее информации, двое присяжных не могут исполнять свои обязанности из-за выезда за границу и мобилизации. Таким образом, теперь нужно сформировать новый корпус присяжных, для которых дело и будут рассматривать сначала. "Ходатайство относительно замораживания дела на период военного положения не удовлетворили", - добавила Кузьменко.

Также подозреваемая говорит, что удовлетворили ходатайство об изменении меры пресечения Яне Дугарь - с залога на личные обязательства - и вернули деньги ее залога. На данный момент Кузьменко, Дугарь и третий фигурант, музыкант Андрей Антоненко, по их словам, находятся в рядах защитников Украины.