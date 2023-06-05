ТЕМА

По делу убийства Павла Шеремета почти все судьи и фигуранты - на фронте или за границей

05 июня 2023 | 09:40

В связи с новым отбором присяжных на суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета рассмотрение дела в суде начнут с самого начала. Об этом сообщила Юлия Кузьменко, одна из подозреваемых.


По ее информации, двое присяжных не могут исполнять свои обязанности из-за выезда за границу и мобилизации. Таким образом, теперь нужно сформировать новый корпус присяжных, для которых дело и будут рассматривать сначала. "Ходатайство относительно замораживания дела на период военного положения не удовлетворили", - добавила Кузьменко.

Также подозреваемая говорит, что удовлетворили ходатайство об изменении меры пресечения Яне Дугарь - с залога на личные обязательства - и вернули деньги ее залога. На данный момент Кузьменко, Дугарь и третий фигурант, музыкант Андрей Антоненко, по их словам, находятся в рядах защитников Украины.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Эмма Рольф (она же Може, она же Малхолланд, она же Сибил Вайт, она же Жанна Харрис, она же Эйлин Малхолланд) имела многочисленные судимости в период 1919-1920 за воровство драгоценностей и одежды (шелковые блузы, кимоно и шарфы, антиквариат и т.д). Крала она в различных зданиях вокруг Kensington и Randwick, и в городских магазинах. Потом она будет вновь арестована 5 декабря 1934 за кражу ценных мехов и шелка из магазинов. Всякий раз при аресте Эмма упорно отрицала свою причастность к преступлениям.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100