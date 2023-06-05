Очільник Дарницького ТЦК влаштував дебош напідпитку

05 июня 2023 | 10:58

Полковник Руслан Тригуб був помічений напідпитку під час комендантської години в Золочівській ОТГ Бориспільського району. Як повідомляє "Прямий" очільник Дарницького ТЦК, прибув полковник на чужу територію задля проведення дозвілля.

Відбувалося це вночі, з 03.05.2023 на 04.05.2023 року. На зауваження охорони, про те, що ділянка знаходиться в оренді і розпиття спиртних напоїв є порушенням закону, пан Тригуб відреагував агресивно, почавши нівечити паркан ділянки та погрожувати своїми родинними зв’язками з Начальником Бориспільского РТЦК, після чого всеприлюдно пообіцяв створити проблеми.

Вранці 04.05.2023, я повідомляє "Прямий" на територію ділянки прибули співробітники Бориспільського РТЦК під головуванням старшого лейтенанта Міхеєва і почали вручати повістки охороні та робітникам, що здійснювали прибирання сміття, залишеного вночі Тригубом.

Заступник Бориспільського РТЦК повідомив, що відпрацювання ділянки – це вказівка керівника Бориспільського РТЦК. Далі, на ділянку прибув і сам Руслан Тригуб, ймовірно на службовому авто, яке раніше було зареєстровано як швидка допомога приватної медичної клініки "Добробут".

На місце події було викликано ВСП (Військова служба правопорядку України). На їх запит Руслан Тригуб відповів, що він не є військовослужбовцем. Інші дві особи у формі з компанії Тригуба були встановлені та перевірені на вміст алкогольного сп’яніння, факт алкогольного сп’яніння був підтверджений на місті.

Особи у формі були ідентифіковані як військовослужбовці Дарницького ТЦК і підлеглі начальника ТЦК, полковника Руслана Тригуба.

На відео громадянин Тригуб підтвердив, що впливав на Бориспільский РТЦК для роздачі повісток охоронцям приватної території, які напередодні зробили йому зауваження. Більше того, на вимогу співробітників ВСП пан Тригуб не надав рапорт про відпустку, посилаючись на той факт, що він не є військовослужбовцем, а є просто цивільною особою і тому рапорт йому не потрібний.

Згодом, рапорт про відпустку все ж таки був оприлюднений.

Як пише "Прямий", рапорт про відпустку Тригуба був підписаний його заступником, проте, військова особа, яка обіймає нижчу посаду та має нижче звання, не може видавати накази відносно свого керівництва. А відтак, можна припустити, що даний рапорт є нікчемним.