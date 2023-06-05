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Петиція проти вулиці Омельченка набрала достатню кількість голосів

05 июня 2023 | 12:43

Київська міська рада мусить розглянути петицію проти ініціативи мера Віталія Кличка перейменувати одну із вулиць на честь Олександра Омельченка, який був міським головою впродовж 1999–2006 років.


Відповідна петиція №12209  була зареєстрована на сайті Київради 2 червня, сьогодні на ранок вона вже зібрала понад 6000 підписів і отримала статус “на розгляді”.

Її автор Віктор Марченко вважає, що Олександр Омельченко не заслужив мати вулицю на свою честь, бо за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

Серед “огріхів” він називає “розірвання” на дві частини трамвайної мережі міста, що стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні.

Нагадав автор звернення і про найскандальніші київські забудови у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська (Монстр на Подолі) тощо, історії яких тягнуться саме з часів головування Омельченка.

Не забули кияни і смертельні ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках, у яких відзначився колишній голова міста.

Автор петиції нагадує, що на початку цього року у застосунку “Київ Цифровий” пройшло опитування щодо перейменування, про яке йдеться у петиції. 74,2% тих, хто взяв в ньому участь, проголосували проти такого рішення.

Він підкреслює, що серед киян відсоток голосів “проти” склав 55,5, що так само становить більшість. Отже, на його думку, містяни сказали своє чітке “ні” й проводити перейменування всупереч їхній волі — висловити свою неповагу до Києва.



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