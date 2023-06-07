Как Светлана Орловская поссорила Олега Ельцова с Аркадием Бабченко

07 июня 2023 | 09:01 , Олег Ельцов. ТЕМА

Бабченко я давно считал настоящим хорошим русским. Как-то общался с мудрой знакомой на тему донатов. Признался ей, что регулярно перевожу деньги Бабченко – он и турникеты массово шлет в армию, и грузовики, и аукционы проводит… Знакомая сказала: «Я б ему копейки не дала». Без пояснений. Я это списал на загадочную женскую душу – ну не нравится ей лысый Бабченко – что тут поделаешь. А ведь знакомая – человек глубоко порядочный, директор крутой иностранной компании, не мало сделавшая на ниве поддержки ЗСУ. Этот разговор запомнился, но моей финансово-волонтерской деятельности не остановил.

Потом начались нападки на Бабченко, явно прокремлевского происхождения якобы о хищениях денег. Потом случился скандал в Эстонии с украинскими мошенниками, которые крали донаты эстонцев. Но Бабченко продолжил доброе дело – деньги собирает, видео с авто для ЗСУ постит… Он уже давненько перестал писать тексты, ограничивается интервью, публикациями в зарубежных СМИ и периодически издает книжки. От его ТГК не отписываюсь по одной причине: он там регулярно выкладывает объявления про новые сборы с реквизитами и ссылки на свои интервью.

И вот давеча там появилось его интервью со Светланой Орловской на «Прямом». Орловскую я выдерживаю не более пары минут. Не знаю как она попала в ведущие, кто и за что назначал ее в генпродюссеры канала. Словарный запас Эллочки Людоедки, в котором она буквально с физическим страданием выбирает слова, ее вопросы домохозяйки наводят грусть, тоску и порождают печальные мысли о судьбах украинской журналистики. Впрочем, это не мои проблемы, а собственника канала – это его деньги и его аудитория. В конце-концов, служит же на «Прямом» Ганопольский, так чем Орловская хуже...

И вот смотрю я эти языково-интеллектуальные страдания Орловской и мне становится жалко Бабченко. Как он выдержал эту получасовую пытку – ума не приложу. А главное, мучит вопрос: зачем подвергать себя этому издевательству? Ведь есть же на «Прямом» Курбанова, например. И решил я помочь Бабченко. Возьми да напиши коммент в его ТГК про информационную гигиену и пожелал выбирать эфиры у более достойных ведущих (он ведь не на ставке у «Прямого», правда?). И ведь очень толерантный коммент написал, никого не обижая. Но он исчез из ленты моментально, чему я был несказанно удивлен. Впервые оставил свой комментарий у Бабченко и тут – такой облом. Интересуюсь: почему убрали? Без объяснений отправляют к правилам чата. На вопрос – какой из пунктов нарушил получаю следующий ответ: «1. Чат – частный, 2. Админы тупы и бессердечны, 3. Есть жалобы, предложения или ты не согласен с этими тезисами - всем пох.»

В общем, классическое быдлячество. И вот тут я задумался о словах моей знакомой, которая Бабченко и копейки не дала бы. Вроде нормальный такой дядя, любит ЗСУ, то да се… Но окружение о многом говорит, вы не находите? Если чат частный, то его собственником может быть только Бабченко. А значит он такое поощряет. А почему тогда слетел коммент, ставящий под сомнение святость и профессионализм генпродюссера «Прямого»? Аркадий не скрывает своей любви к Порошенко, и он имеет право на такой выбор. Но он же вроде как независимый матерый журналистище, живущий исключительно на читательские донаты, о чем регулярно заявляет. Но если ты финансово независим от Порошенко и руководства «Прямого», почему твои админы занимаются такой муйней?.. Не верится, что такие табу не согласованы с Бабченко.

И тут вспомнился давний разговор со знакомой, которая Бабченко и копейки бы не доверила. Давайте признаем: все эти переводы денег «на ЗСУ» основаны исключительно на вере в порядочность человека. Расходование средств проконтролировать нельзя, а украсть – тысяча способов. И хотя Бабченко уверяет, что их организация до копейки отчиталась где-то там в Эстонии, в ТГК Бабченко ни одного отчета нет, равно как нет их и у Притулы и у прочих «собирателей». Не доверял я никогда Притуле, у которого ни одного отчета про многомиллионным проектам, теперь еще не доверяю Бабченко. Не велика трагедия. А Орловскую не перевариваю еще с тех пор, как она погнала с «Прямого» Вересня. А ведь я бы ей не доверил и кофе варить для Мыколы.

Одно печалит: запущена кадровая работа у Петра Алексеевича. У него, кстати, тоже свой фонд есть. Может ему чего-то задонатить?..

P.S. А после того, как автор опубликовал этот текст в ФБ его и вовсе забанили, запретив публиковать комментарии.