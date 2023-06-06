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Арестованный охранник, не пустивший киевлян в бомбоубежище, оказался сепаром
06 июня 2023 | 12:37
Прокуратура по делу о закрытом укрытии в Киеве, возле которого погибли люди, просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище. Кроме того, Мошкин оказался причастен к коммунистической организации, которая не признает независимость Украины. Об этом сообщила представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире национального марафона.
Трех подозреваемых по делу [руководителя поликлиники, в котором находилось хранилище, заместителя директора по технической части и заместитель председателя Деснянской РГА] отправили под круглосуточный домашний арест. В то время как охранника Вадима Мошкина взяли под стражу без возможности внесения залога. Такая мера пресечения вызвала бурную реакцию в соцсетях: некоторые украинцы предположили, что всю вину в деле хотят «повесить» на охранника. После этого ОП заявил, что вмешается в дело по аресту Вадима Мошкина.
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[01.06.2023]
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