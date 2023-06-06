Арестованный охранник, не пустивший киевлян в бомбоубежище, оказался сепаром 06 июня 2023 | 12:37 распечатать [0] комментарии [0] Прокуратура по делу о закрытом укрытии в Киеве, возле которого погибли люди, просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище. Кроме того, Мошкин оказался причастен к коммунистической организации, которая не признает независимость Украины. Об этом сообщила представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире национального марафона.

Трех подозреваемых по делу [руководителя поликлиники, в котором находилось хранилище, заместителя директора по технической части и заместитель председателя Деснянской РГА] отправили под круглосуточный домашний арест. В то время как охранника Вадима Мошкина взяли под стражу без возможности внесения залога. Такая мера пресечения вызвала бурную реакцию в соцсетях: некоторые украинцы предположили, что всю вину в деле хотят «повесить» на охранника. После этого ОП заявил, что вмешается в дело по аресту Вадима Мошкина.



Однако, по словам Надежды Максимец, следствие установило, что именно охранник напрямую не открыл дверь в укрытие во время воздушной тревоги, оставив людей на улице под обстрелами. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы, именно поэтому в отношении него прокурор просил применить строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей.



Надежда Максимец добавила, что, по словам местных жителей, им неоднократно отказывали в открытии двери в хранилище во время воздушной тревоги ночью. Действия остальных подозреваемых квалифицированы как халатность, повлекшая тяжкие последствия. Учитывая, что санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения, то максимально суровая мера пресечения, которую прокуроры могли просить у суда – это круглосуточный домашний арест. Максимец добавила, что то, что охранник признает вину – это его способ защиты, а если он выполнял указание руководства, но не сообщает об этом следствию, значит, он покрывает своих руководителей.



Она также добавила, что Мошкин попал в поле зрения правоохранительных органов задолго до трагедии. Еще в феврале от СБУ в прокуратуру поступили материалы о деятельности на территории Деснянского района группы лиц, называющих себя Всесоюзное объединение избирателей народов СССР, которые даже во время полномасштабного вторжения России поддерживали идеи присоединения Украины к РФ.



По словам Максимец, эти люди печатали листовки с коммунистической символикой и рассылали в адрес госорганов и коммунальных предприятий письма, в которых писали о незаконном провозглашении независимости Украины. А также, имея долги за коммунальные услуги, отказывались их платить, аргументируя тем, что эти услуги им «навязали», когда сами они этих услуг не заказывали. По словам Максимец, координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника. А заместитель директора поликлиники и жители близлежащих к больнице домов якобы характеризовали охранника как «сепаратиста».



Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружили и изъяли значительный объем документов с символикой коммунистического режима и печати с данной символикой. 5 июня прокуратура подписала сообщение о подозрении охраннику и его жене в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст., ч. ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).



Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских окупантов в Киеве погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Люди пытались попасть к укрытию поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта, а охранник отказался впустить туда людей, а сам закрылся внутри. Непосредственно в результате погибла семья Ивашко – мать Ольга и ее 9-летняя дочь Виктория.



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