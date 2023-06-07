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Укренерго зменшує подачу води Дніпром вище Каховського водосховища
07 июня 2023 | 13:55
Гідроелектростанції в Україні змінюють режим роботи для зменшення обсягу води, яка поступає в Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Як зазначається, компанія разом з "Укргідроенерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.
Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому, в "Укренерго" просять розподіляти використання електроенергії упродовж дня і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби.
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