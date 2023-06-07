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У Білому домі відповіли на побоювання Лаврова щодо F-16
07 июня 2023 | 13:58
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що передача Україні винищувачів F-16 призведе до ескалації, а одна з модифікацій винищувачів нібито здатна нести ядерну зброю. У Білому домі у відповідь на це порекомендували РФ забрати свої війська з української території.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Європейська правда".
"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", – зазначив він.
За його словами, що F-16 будуть надані в рамках довгострокових оборонних потреб України. Йдеться про те, щоб допомогти Україні забезпечити потреби для самозахисту.
У відповідь на заяви Лаврова нібито про здатність F-16 нести ядерну зброю, Кірбі наголосив, що це не США "розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна Пєсков".
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