В Белом доме подтвердили начало контрнаступления ВСУ и назвали главную цель

07 июня 2023 | 14:34

В то же время, CNN отмечает, что.разрушение дамбы на Каховской ГЭС может осложнить некоторые планы Украины.

Чиновники из администрации Байдена утверждают, что ВСУ в понедельник начали контрнаступление, однако подрыв Каховской ГЭС может его усложнить, сообщает WP со ссылкой на свои источники в Белом доме.

"Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель - перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее оккупационными силами в Крыму", - говорится в статье.

Отмечается, что частью стратегии Украины является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними для поражения целей с максимальной эффективностью.

"Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный мост.

В то же время отмечается, что подрыв Каховской дамбы во вторник может иметь негативные последствия в войне для обеих сторон. Украине теперь будет труднее продвигаться к югу от Днепра, но российским войскам также может быть сложнее маневрировать и защищать территории, которые они держат.

Ранее начало укранского контрнаступления подтвердил и CNN

Издание со ссылкой на свои источники в НАТО и США отмечало, что ВСУ провели несколько операций и проверок в юго-восточном районе Запорожья, между Херсоном и Запорожской атомной электростанцией, а также проводят операции к югу от Донецка на востоке Украины.

Сообщалось, что украинские силы в последние несколько дней начали проверять российские позиции с помощью артиллерийских ударов и наземных атак, чтобы найти уязвимые местадля прорыва.