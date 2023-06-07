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В Белом доме подтвердили начало контрнаступления ВСУ и назвали главную цель
07 июня 2023 | 14:34
В то же время, CNN отмечает, что.разрушение дамбы на Каховской ГЭС может осложнить некоторые планы Украины.
Чиновники из администрации Байдена утверждают, что ВСУ в понедельник начали контрнаступление, однако подрыв Каховской ГЭС может его усложнить, сообщает WP со ссылкой на свои источники в Белом доме.
"Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель - перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее оккупационными силами в Крыму", - говорится в статье.
Отмечается, что частью стратегии Украины является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними для поражения целей с максимальной эффективностью.
"Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный мост.
В то же время отмечается, что подрыв Каховской дамбы во вторник может иметь негативные последствия в войне для обеих сторон. Украине теперь будет труднее продвигаться к югу от Днепра, но российским войскам также может быть сложнее маневрировать и защищать территории, которые они держат.
Ранее начало укранского контрнаступления подтвердил и CNN
Издание со ссылкой на свои источники в НАТО и США отмечало, что ВСУ провели несколько операций и проверок в юго-восточном районе Запорожья, между Херсоном и Запорожской атомной электростанцией, а также проводят операции к югу от Донецка на востоке Украины.
Сообщалось, что украинские силы в последние несколько дней начали проверять российские позиции с помощью артиллерийских ударов и наземных атак, чтобы найти уязвимые местадля прорыва.
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