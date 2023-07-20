Финансовый “Рамштайн” для Украины: россия заплатит

20 июля 2023 | 13:48

В Лондоне сегодня стартует очередная (после Лугано, Берлина и Парижа) Международная конференция по восстановлению Украины (URC).

Это более чем представительное мероприятие: прием по случаю открытия провел король Великобритании Карл III, выступать на URC должны президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер страны Денис Шмыгаль.

В Украине от конференции ждут прежде всего “финансового Рамштайна” в смысле прямой финансовой помощи по аналогии с военно-технической, а не нового “плана Маршалла”. Однако, окончательное решение о формате поддержки Украины будут принимать все-таки страны-доноры.

Евросоюз предложит четырехлетний план финансовой помощи на 50 млрд евро в дополнение к уже согласованным на текущий год 18 млрд долларов, узнал Bloomberg. Эти деньги пойдут на неотложные расходы (зарплаты, пенсии) и первоочередное восстановление, которое Всемирный банк (ВБ) оценивал в 14 млрд долларов только в текущем году. Средства соберут страны союза без привлечения кредитов, а условием их выделения будут реформы в Украине, направленные на укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией. В конце года ЕС решит, начинать ли переговоры о вступлении Украины в союз.

Всемирный банк, с начала войны предоставивший Украине 21 млрд долларов грантов на текущие расходы, перенесет фокус на восстановление, пишет Reuters. Это будут в том числе субсидии на подготовку ЖКХ к зиме и кредиты сельхозпредприятиям на посевную. ВБ оценивает срочную потребность в ремонте жилого фонда в 800 млн долларов, энергосистем в 500 млн долларов и транспорта в 585 млн долларов. О выделении части средств организация сообщит на URC.

Очевидно, что страны Запада согласуют на этом мероприятии подходы к восстановлению Украины. В частности, как заставить расплачиваться за военный ущерб Россию и российский бизнес.

Перед открытием URC министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что использование средств российских олигархов в восстановлении Украины — это дело естественной справедливости: “сломал — значит купил”. Примечательно, что на днях в британский парламент был внесен законопроект, запрещающий снятие санкций с России до выплаты репараций Украине. А для лиц, подвергнутых таким санкциям, будет создан механизм передачи активов на восстановление Украины. Обкатывать его, похоже, будут на тех 2,3 млрд фунтов, что Роман Абрамович не получил за клуб “Челси”: даже создать фонд для их использования в интересах Украины оказалось неожиданно сложно.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал создать постоянный исполнительный совет по восстановлению Украины с участием высокопоставленных представителей G7. А замороженные 300 млрд долларов резервов российского ЦБ, по его мысли, должны стать гарантийным фондом для инвесторов в Украину.

Сама Украина обязана как можно скорее принять законы и регулирование европейского образца: “инвесторы помнят Украину как государство коррупции, олигархов и нечистых на руку судов”, пишет Волкер. Того же мнения американский “Германский фонд Маршалла” (признан нежелательным в России). Украинские олигархи ждут конца войны, чтобы восстановить свое влияние, считает фонд, поэтому для их “выкорчевывания” нужна и внутренняя, и внешняя поддержка.

Украинская делегация, год назад напугавшая доноров в Лугано планом восстановления на 750 млрд долларов, везет в Лондон не менее амбициозное, но более проработанное предложение, узнал украинский Forbes. Это, в частности, программа инвестиций на 430 млрд долларов до 2032 года. Из них на создание агрохаба пойдет до 128 млрд долларов, на зеленую энергетику — 148 млрд долларов и на обороноспособность — 65 млрд долларов. Не исключено, что в этих проектах будет участвовать Фонд реконструкции Украины, который BlackRock и JPMorgan создают именно с прицелом на послевоенное восстановление.

“План Маршалла” для Украины постепенно обрастает реальным содержанием.