раша втрачає чисельну та технічну перевагу над ЗСУ

20 июля 2023 | 14:21

Дані Oryx: роздуми про закономірність врат ворога та ЗСУ.

⏩ З 12 по 13 липня рахунок був 50 до 16 на користь ЗСУ

⏩ З 14 по 16 липня рахунок був 66 до 13 на користь ЗСУ

⏩ З 17 по 19 липня рахунок 67 до 17 на користь ЗСУ

Якщо перший підрахунок можна скинути на «пощастило, не все зафіксували», другий «на збіг», то третій демонструє цілком реальну закономірність. Звісно Oryx не фіксує 100% втрат, але ця теза працює в обидві сторони як для московитів, так і для нас.

Навіть навпаки, зараз маю інформацію про перевагу ворога на окремих ділянках в БПЛА розвідувального типу. Тож методів фіксації уражень у ворога якщо не більше, то стільки ж як в нас. Плюс враховуйте, що зафільмувати наш штурм і втрати значно легше ніж зафільмувати тилове ураження ворога.

Тож до втрат:

🗡 Танки: 33 до 3 у ЗСУ (2 з яких «пошкоджені»). Переважна більшість знищених московських танків це не старі Т-62, а Т-80, Т-72 та Т-90 різних модифікацій.

🔫 Артилерія: 26 до 7 у ЗСУ. При чому діапазон калібрів знищеної ворожої артилерії від 240 мм «Тюльпанів» до півдесятка 122 мм БМ «Град».

➡️ ББМ: 69 до 9 у ЗСУ. З обох сторін не враховував легко колісну броньовану техніку типу московського «Тигра-М» чи нашого MaXPro. Цікава деталь, що з кожним зведенням у ворога збільшується кількість знищеної розконсервованої техніки дуже старих зразків. В останньому зведенні (17-19 липня) наші настріляли аж 18 знищених БМП-1. Це свідчить про те, що механізовувати свою піхоту московити починають в основному зі старих та не надто надійних для екіпажу запасів БМП/БТР.

Тож підсумуємо:

➡️ Систематичність співвідношень демонструє, що ЗСУ знайшли оптимальний підхід виснаження ворога. Вже фактичного відбувається не тільки винищення артилерії ворога, а й вже важкої техніки. Протиставити цьому ворог не може нічого, окрім лобового та передчасно здійсненого наступу на лінії Куп'янськ-Кремінна.

➡️ За тиждень з урахуванням тільки даних Oryx (а він фіксує не все) візуально підтверджено, що ЗСУ знищили механізацію ворога на 2 мотострілецьких батальйони та винищили приблизно цілий артилерійський дивізіон.

Ключовим стає здатність завдавати ураження в глиб та вигравати контрбатарейну війну, тому недаремно в новому пакеті допомоги на 700 млн США мають оголосити переважно про нові РСЗО Himars та ракети до них.

На цьому етапі ключовим є не кількість звільненої території, а знищених резервів та механізації ворога.

Наш наступ розпочався без фактичної переваги у 2-3 рази як мало бути. Згідно з різними оцінками на Півдні кількісно сили ворога були рівні нам, але така системність «співвідношень втрат» має призвести до одного наслідку — ворог не буде мати сил та резервів у певний час втримати 200-км лінію фронту на Півдні, а у цьому випадку що-що, а багато армій світу можуть повчитись у ЗСУ мобільності. Мобільність та швидкість реакцій після прориву лінії оборони ворога стануть ключовим фактором після етапів «виснаження» та власне «прориву».