Был уличен в неподобающих аллюзиях…

16 августа 2023 | 14:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

Недавно сравнил журналистку Латынину с журналистом Портниковым. Отметил, что они даже восседают на одинаковых креслах из гарнитура генеральши Поповой. В целом такое сравнение не вызвало праведного гнева аудитории, но при этом меня обвинили в использовании неприемлемых аллюзий, связанных с советской литературой. В свое оправдание могу лишь вспомнить, что Ильф и Петров были одесситами. Но бдительный читатель заметит, что они сотрудничали с «Правдой», а Петров незадолго до гибели вступил в КПСС. Стыдно ли мне за идейно нестойких товарищей? Нет, не стыдно.

Увы, иных аллюзий у меня нет и уже не появится, а от тех, что есть отказываться не желаю. И не потому, что я рьяный сторонник русского мира и русско\советской литературы, что по гамбургскому счету – одно и то же.

Тут вот какая история. Любой человек моего возраста напитывался аллюзиями из того, что потреблял. А потребление в СССР было строго ранжировано и лимитировано. Все мы учились в советских школах по единой школьной программе, читали те же советские идеологически выдержанные книжки, смотрели преимущественно советское кино. Впрочем, аллюзии, связанные с французским кинематографом у меня тоже имеются, и даже немного с американским. Но это скорее исключение, ибо западный кинематограф попадал на советские экраны в аптекарских дозах. Зато аллюзий с фильмами Гайдая, Рязанова или с той же «Республикой ШКИД» - хоть отбавляй.

Что со мной и моими аллюзиями делать? Да ничего – уж простите старику его пережитки советского прошлого, я ж Брежнева живым видел! Не думаю, что мой культурный бэкграунд мешает строить Украину без русского мира. Более того, я это строительство всесторонне поддерживаю. И еще до всеобщего хайпа утверждал: нам следует максимально отказаться от русской культуры – переживем как-нибудь, культурно не обеднеем. Поскольку ее место в нашей памяти и культурном коде займет украинская культура и богатейшая культура тех народов, которые нас «освобождать» не хотят и чья культура нам фактически неведома. Да, нас со школьной скамьи пичкали толстоевскими, давая возможность ознакомиться с культурными достижениями западной и прочей мировой цивилизации в лучшем случае факультативно. Так откуда ж взяться аллюзиям из Гете и Шекспира? «ту би ор нот ту би» - вот и весь набор.

Поколение пост-совков, к которой и я принадлежу, его только могила исправит – буквально. Так устроена человеческая память – это физиология и биология виновата. Да, я по-прежнему читаю книжки, в основном переводные, поскольку «языкам не обученный» (спасибо «лучшему в мире» образованию СССР). Уже не первый год рослит как-то естественно выпал из круга внимания. Разве что Пелевиным интересуюсь. Но сегодняшнее чтение, даже меняя мой кругозор, не в состоянии так же сильно впечататься в мое «я», как фильмы Гайдая и книжки, прочитанные в детстве и молодости.

Сейчас принято отказываться от всего российского. ОК, но от своей сущности, своих аллюзий и своего культурного багажа я отказываться не буду по той уже причине, что это означает отказ от собственного «я». И что же тогда останется: пустая оболочка - «человек без аллюзий»? Ведь фактически личность – есть то, что он вобрал в себя на протяжении жизни. Зачеркни все это – останется примитивное существо со словарным запасом Эллочки Людоедки (черт, опять преступная аллюзия!).

То же касается резолютивной борьбы с использованием русского языка в общении и русскоязычным контентом. Для меня не представляет проблемы перейти на украинский язык. Но мой украинский словарный запас беднее. Это объективно для большинства киевлян – преимущественно русскоязычного города. И для человека с русскоязычным бэкграундом это неразрешимая задача. Можно научиться в зрелом возрасте подбирать украинские слова, но перейти с русского на украинский в свободном общении – нереально (пусть психологи и лингвисты меня поправят). Нет, не каждый рождается Набоковым (это предосудительная аллюзия или просто исторический пример?..)

Мне кажется, вся эта борьба с совком внутри человека мыслящего бесплодна. Особенно, для тех, кто использует язык не только для покупок в супермаркете и сплетен в соцсетях. Я знаю немало людей с совковыми аллюзиями и совершенно патриотическими взглядами. Причем, некоторые из них до начала этой войны были сторонниками «русского мира». Что свидетельствует: культурный багаж, приобретенный в советское время, не отменяет украинского патриотизма. Мне же, как медийщику, порой больно слушать ведущих, которые буквально физически мучаются в эфире, подбирая украинские слова, строя фразы на российский лад. Что поделать? Просто набраться терпения, когда эти ведущие уйдут на покой, как ушли из нашей жизни ветераны КПСС, и еще – дорогу молодым с нативным украинским, которых с каждым годом становится все больше.

Все эти совковые наслоения в культуре уйдут естественным путем с уходом их носителей. Потерпите – не так уж долго ждать осталось. Думать нужно о тех, кто сегодня формирует свое культурное мировоззрение и будет жить в Украине будущего: молодежи сегодня доступны все богатства мировой культуры. И она все больше отдает предпочтение западной культуре. По моим наблюдениям уровень патриотизма молодого поколения в последнее время просто зашкаливает. Говорить по-украински стало модно даже среди молодняка из русскоязычной среды. Беда в другом – в катастрофическом падании общего уровня культуры. Совковые аллюзии у молодого поколения заместились мэмами из сериалов. Чтение драматически теряет популярность. Украинцы – одна из наименее читающих наций. Украинский культурный пейзаж чрезвычайно беден. Откуда взяться украинским аллюзиям? Вместо грантовой поддержки талантливых писателей, музыкантов, художников, кинематографистов держава по сей день содержит роскошный палаццо, в котором засел Союз писателей Украины – это жуткая отрыжка Совка, наполняет пустующие библиотеки книгами за бюджетный кошт, а билет на «Книжный арсенал» стоит 100 гривен. Унизительно мало театральных фестивалей и фестивалей непопсовой музыки. Нет мощной библиотеки цифрового контента, где каждый может скачать культурные и научно-популярные шедевры бесплатно. Меценатство едва теплится – законодатель не желает его узаконить и развивать: «не на часі…» Вот поэтому нет у молодого поколения аллюзий, зато есть мэмы.

Меня буквально пугает общение с молодежью, словарный запас у которой крайне примитивен, они буквально мучаются при изложении собственных мыслей (я уж не говорю о неспособности сложить в уме два двухзначных числа). Вот это должно волновать строителей Украины будущего. А от своего багажа аллюзий я отказываться не намерен – не желаю мычать.