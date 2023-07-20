на расії збираються освоювати космос з африканцями

20 июля 2023 | 18:23

... але поки що мають проблеми з кнопкою в "Ладі".

Голова роскосмоса запропонував африканським країнам долучитись до створення російської орбітальної станції – аж до спільного будівництва «національних модулів».

Паралельно глава асоціації «Автомобільні ділери росії» поскаржився, що 2/3 Lada Vesta NG, що поступають у салони, не можуть бути продані через недокомплект, зокрема відсутність (!) кнопок ГЛОНАСС і (!) рамок щитка приладів.