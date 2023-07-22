В москві начебто захоплено котедж Януковича

22 июля 2023 | 17:12

Озброєний житель Красноярська В’ячеслав Черненко захопив колишній будинок Януковича у котеджному селищі «Шервуд» у підмосков'ї, відмовився здатися, висунув політичні гасла та заявив, що зі зброєю йде на кремль.



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