ТЕМА

В москві начебто захоплено котедж Януковича

22 июля 2023 | 17:12


Озброєний житель Красноярська В’ячеслав Черненко захопив колишній будинок Януковича у котеджному селищі «Шервуд» у підмосков'ї, відмовився здатися, висунув політичні гасла та заявив, що зі зброєю йде на кремль.

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