ТЕМА

Судья получил неспортивную травму

24 июля 2023 | 12:08

В Петербурге после застолья избили шахматного судью, он попал в больницу с травмами головы и ампутацией мочки уха.


Подозреваемый задержан - полиция не раскрывает его личность, но, по словам источника РИА Новости, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба "Петровская ладья". Причина конфликта неясна, а сам пострадавший говорит, что ничего не помнит.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Ставропольский вытрезвитель
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100