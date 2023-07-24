Судья получил неспортивную травму

24 июля 2023 | 12:08

В Петербурге после застолья избили шахматного судью, он попал в больницу с травмами головы и ампутацией мочки уха.

Подозреваемый задержан - полиция не раскрывает его личность, но, по словам источника РИА Новости, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба "Петровская ладья". Причина конфликта неясна, а сам пострадавший говорит, что ничего не помнит.



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