25 июля 2023 | 08:03 , Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего

Визит Александра Лукашенко в Петербург к Владимиру Путину и очередные рассказы об аннексии Западной Украины поляками только на первый взгляд являются бредом.

Я бы выделил несколько аспектов, которые важны для нашего понимания того, что в головах у этих двух маразматиков.