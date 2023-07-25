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Лукашенко почти объявил войну Польше. Что кроется за этим бредом?

25 июля 2023 | 08:03 , Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего

Визит Александра Лукашенко в Петербург к Владимиру Путину и очередные рассказы об аннексии Западной Украины поляками только на первый взгляд являются бредом.


Я бы выделил несколько аспектов, которые важны для нашего понимания того, что в головах у этих двух маразматиков.
  1. Впервые, как минимум, мне кажется, на встрече такого уровня задействовали двойника. Фотосъемка лже-Путина с посполитыми наглядно это показала. Это не значит, что Путин отдает двойникам управление страной. Это означает только то, что Лукашенко для него — как домашние тапочки. И заявления Лукашенко подтверждают это. Он готов и дальше играть клоуна в обмен на деньги. И если отойти в сторону от нашей темы, у меня создается впечатление, что у Лукашенко две цели в жизни: пережить (физически) Путина, чтобы посмеяться у него на могиле, а затем передать власть любимому сыну Коле.
  2. Главный месседж этой встречи сводится к тому, что Беларусь вместе с Россией готова освободить Западную Украину от мифического вторжения поляков. Судя по всему, в ближайшее время будет создано некое западноукраинское правительство, которое должно информационно качать историю об “ополячивании” Украины. Не исключено, что также будет создана террористическая организация, которая поставит целью “остановить” вторжение поляков и даже попытается осуществить какие-то теракты на территории Польши.
  3. Можно предположить, что пик информационной раскачки придется на осень-зиму. Сейчас также можно предположить, что пока речь не идет о большом наступлении из Беларуси, а можем говорить прежде всего об информационных кампаниях с минимальными кинетическими действиями и страшилками о Ровенской АЭС.

Ничего нового. Просто к этому нужно быть готовыми.



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