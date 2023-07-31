СОТРУДНИК ЗАКАРПАТСКОГО ИНТЕРНАТА РАССКАЗАЛ О ПРОДАЖЕ ДЕТЕЙ НА ОРГАНЫ

31 июля 2023 | 17:12

Задержанный за торговлю детьми закарпатец, воспитатель Перечинской школы-интерната Денис Вароди рассказал об организации схемы вывоза воспитанников заведения за границу и назвал фамилии участников схемы.

Об этом сообщает Закарпатье онлайн. По словам Вароди, детей вывозили на протяжении 2010-2014 годов под видом лечения, а на самом деле для трансплантации органов. Также задержанный упоминает о нескольких аналогичных случаях на протяжении 2016-2018 годов. На видео Денис Вароди признался, что знал, что везет детей за границу для трансплантации. Рассказал, что, прежде всего вывозили детей-сирот и лишенных родительской опеки. Среди организаторов схемы Денис Вароди называет директора интерната Василия Кобу, юриста заведения Ольгу Лонгвизер и сына директора Василия Кобу-младшего. Кроме того, мужчина рассказал о том, как в разное время, даже и на всю ночь, из заведения могли забирать девочек сотрудники полиции. Как сообщалось, в конце июня на КПП «Малые Селменцы» при попытке попасть в Словакию за торговлю детьми задержали мужчину, который оказался работником Перечинского дома-интерната. После задержания и уведомления о подозрении лицу избрали меру пресечения: суд взял мужчину под стражу, определив залог в размере 1 006 500 грн. Впоследствии средства были внесены и мужчина вышел из-под стражи. Прокуратура обжаловала меру пресечения в апелляции, и по результатам рассмотрения дела, апелляционный суд принял решение повысить размер залога до 2 684 000 грн. Тогда же мужчину снова взяли под стражу в зале суда. "Досье"



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