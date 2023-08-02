|
G7 считает, что Украине следует стать лучше, чтобы получить деньги
02 августа 2023 | 19:26
Послы “Группы семи” назвали шаги и реформы, которых ожидают от Украины в подготовке к послевоенному восстановлению страны и приходу западных инвестиций. Об этом сообщает “Европейская правда”.
В Twitter послы G7 рассказали, что встречались с премьером Денисом Шмыгалем и говорили о дальнейших шагах после Конференции по восстановлению Украины.
“Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции”, — подчеркнули послы.
Они отметили, что для этого от Украины ожидают ряда шагов в антикоррупционной сфере, в частности:
Послы отметили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.
также читайте
[24.07.2023]
[24.07.2023]
[22.07.2023]
[22.07.2023]
|
по теме
Власти Китая ограничат доступ детей к смартфонам
03. 08. 2023 | 10:41
В Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D-принтері, — The Economist.
02. 08. 2023 | 19:36
Група українців, які виробляють бомби, надруковані методом 3D-друку, виготовили понад 30 000 бомб за останні 4 місяці, а лідер групи каже, що виробництво збільшується.
Подсудимый Косюк потратился на 800 млн на поддержку ВСУ. Спасибо Хантеру Байдену!
02. 08. 2023 | 19:30
1 августа коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим работодателем Хантера Байдена министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тысяч гривен за злоупотребление влиянием. Об этом сообщается в Facebook САП.
“Шахеды” ударили по дому агроолигарха Косюка
02. 08. 2023 | 19:24
Сегодня ночью дроны “Шахеды” ударили по дому в Киевской области крупного украинского агроолигарха Юрия Косюка. Об этом сообщил политолог Юрий Романенко, ставший очевидцем удара.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»