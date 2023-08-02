ТЕМА

G7 считает, что Украине следует стать лучше, чтобы получить деньги

02 августа 2023 | 19:26

Послы “Группы семи” назвали шаги и реформы, которых ожидают от Украины в подготовке к послевоенному восстановлению страны и приходу западных инвестиций. Об этом сообщает “Европейская правда”.


В Twitter послы G7 рассказали, что встречались с премьером Денисом Шмыгалем и говорили о дальнейших шагах после Конференции по восстановлению Украины.

“Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции”, — подчеркнули послы.

Они отметили, что для этого от Украины ожидают ряда шагов в антикоррупционной сфере, в частности: 

  • своевременного назначения нового руководителя НАПК, 
  • восстановления системы декларирования активов и финансовой отчетности политических партий, 
  • усиления антикоррупционных учреждений, в частности САП и АРМА, 
  • принятия закона, который обеспечит сильный и независимый Антимонопольный комитет,
  • принятие закона, который улучшит корпоративное управление предприятий в государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР.

Послы отметили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.



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