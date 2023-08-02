В Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D-принтері, — The Economist.

Інша група людей виготовляє гільзи для 800-грамових протипіхотних бомб та заявила, що виготовляє близько 1000 бомб на тиждень. Надруковані на 3D-принтері гільзи потім відправляють для наповнення вибухівкою С4

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



