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В Україні виготовляють бомби, надруковані на 3D-принтері, — The Economist.

02 августа 2023 | 19:36

Група українців, які виробляють бомби, надруковані методом 3D-друку, виготовили понад 30 000 бомб за останні 4 місяці, а лідер групи каже, що виробництво збільшується.


Інша група людей виготовляє гільзи для 800-грамових протипіхотних бомб та заявила, що виготовляє близько 1000 бомб на тиждень. Надруковані на 3D-принтері гільзи потім відправляють для наповнення вибухівкою С4



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