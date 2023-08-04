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Покопаться в себе
04 августа 2023 | 10:11
«Хирургия – это новый секс» - как вам такая фразочка из фильма мэтра независимого американского кино Дэвида Кроненберга? А перспектива поучаствовать в недалеком будущем в конкурсе внутренней красоты?..
Чтобы не возникло недопонимания – это означает участие в перформансе, в ходе которого автоматизированный хирург «вскроет» вас и весь мир узнает что там у вас внутри, чего там необычного, чем ваше внутреннее содержание способно удивить окружающих. В качесве альтернативы можно привселюдно (это обязательное условие) нанести на милое лицо шрамы, бросив вызов этому прогнившему миру. Кстати, вам это не напоминает страсть молодого поколения к тотальному татуированию себя-нелюбимых?
Как вы догадываетесь, в фильме более чем достаточно расчлененки, в том числе детской. Может показаться, что этот фильм не для любителей криминальной хроники и ток-шоу каналов СТБ и «Украина». Покопаться в себе без скальпеля – задача под силу не каждому. И, возможно, этого не стоит делать во избежание разочарования?..
А возможно нужно придумать что-то безмозглое под стать шедеврам современного искусства и устроить битву за внимание аудитории?
«Вся наша жизнь – гребаный перформанс» - так мог бы называться очередной фильм Кроненберга. Но с таким названием кассу не соберешь, поэтому автор дал ему пошлое название «Преступления будущего» - это ж совсем другое дело! Фильм для каждого: домохозяйки, так любящие расчлененку, найдут в нем желаемое, ценители современного искусства ничерта не поймут, но по привычке что-нибудь придумают, те кто мучаются поисками смыслов могут прийти к выводу, что лучше их не искать…
Крайне полезное кино получилось!
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