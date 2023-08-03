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Власти Китая ограничат доступ детей к смартфонам
03 августа 2023 | 10:41
Все устройства и приложения, по задумке китайского регулятора, должны будут иметь "режим несовершеннолетних" и автоматически закрываться по истечении допустимого времени использования.
Дети младше 8 лет смогут пользоваться смартфоном не более 40 минут в день, от 8 до 16 - не более часа, от 16 до 18 - не более двух часов в день.
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