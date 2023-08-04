Зеленський: У військкоматах мають працювати люди, що пройшли війну і втратили кінцівки

"Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань - відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень", - зазначив глава держави.

За словами президента, очевидним висновком з цього є необхідність залучення до роботи у військкоматах тих військових, які втратили здатність продовжувати воювати на фронті, але зберегли віданність відповідним цінностям.