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Зеленський: У військкоматах мають працювати люди, що пройшли війну і втратили кінцівки
04 августа 2023 | 09:13
Президент Володимир Зеленський вважає огидними зловживання, виявлені під час перевірок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військових. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань - відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень", - зазначив глава держави.
За словами президента, очевидним висновком з цього є необхідність залучення до роботи у військкоматах тих військових, які втратили здатність продовжувати воювати на фронті, але зберегли віданність відповідним цінностям.
"В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України - цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її, ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм", - підкреслив Зеленський.
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