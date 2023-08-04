|
Атака ВСУ на Новороссийск совпала с падением курса рубля
04 августа 2023 | 12:01
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022.
также читайте
[02.08.2023]
[02.08.2023]
[24.07.2023]
|
по теме
Росіян змушують покинути Латвію
04. 08. 2023 | 15:27
В Украину возвращаются из-за границы все больше беженцев
04. 08. 2023 | 12:24
Количество граждан, которые возвращаются в Украину из-за границы, растет. Возвращаются женщины, дети и пенсионеры.
Зеленський: У військкоматах мають працювати люди, що пройшли війну і втратили кінцівки
04. 08. 2023 | 09:13
Президент Володимир Зеленський вважає огидними зловживання, виявлені під час перевірок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військових. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Власти Китая ограничат доступ детей к смартфонам
03. 08. 2023 | 10:41
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»