ТЕМА

В Украину возвращаются из-за границы все больше беженцев

04 августа 2023 | 12:24

Количество граждан, которые возвращаются в Украину из-за границы, растет. Возвращаются женщины, дети и пенсионеры.


Так утверждает Министерство реинтеграции со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

В июле через границу со странами ЕС и Молдовой приехало более 3,8 миллиона человек - это на 600 тысяч больше, чем в июне, и больше, чем выезжающих.

В начале лета из страны выезжало больше людей, чем возвращалось.

Пограничники связывают это с окончанием учебного года.



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