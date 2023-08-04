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В Украину возвращаются из-за границы все больше беженцев
04 августа 2023 | 12:24
Количество граждан, которые возвращаются в Украину из-за границы, растет. Возвращаются женщины, дети и пенсионеры.
Так утверждает Министерство реинтеграции со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.
В июле через границу со странами ЕС и Молдовой приехало более 3,8 миллиона человек - это на 600 тысяч больше, чем в июне, и больше, чем выезжающих.
В начале лета из страны выезжало больше людей, чем возвращалось.
Пограничники связывают это с окончанием учебного года.
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