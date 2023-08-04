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Росіян змушують покинути Латвію
04 августа 2023 | 15:27
Управління у справах громадянства та міграції Латвії у вересні надішле кільком тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.
Про це заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмар Лідака.
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