ТЕМА

Росіян змушують покинути Латвію

04 августа 2023 | 15:27


Управління у справах громадянства та міграції Латвії у вересні надішле кільком тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.

Про це заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмар Лідака.



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