Росіян змушують покинути Латвію

04 августа 2023 | 15:27

Управління у справах громадянства та міграції Латвії у вересні надішле кільком тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.

Про це заявив голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмар Лідака.