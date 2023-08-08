Франция теряет Африку

08 августа 2023 | 09:13

Открытое письмо о крахе Парижа в Африке написали Макрону 94 французских сенатора.

"Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, - отвергли Францию, французские силы, французские предприятия", - цитирует письмо газета Figaro, называя среди ставших проблемными для Парижа еще и Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко. После провала французского военного вмешательства в 2014 году в Африку пришла группа «Вагнер» - в те страны, лидеры которых объединяют население своих стран против "прежней колониальной власти", говорится в письме. "На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка… Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие", - написали сенаторы.



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