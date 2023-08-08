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Хочуть запустити аеропорт
08 августа 2023 | 13:29
Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з України.
Компанія літатиме на літаках Ан-148 з аеропорту «Ужгород», — директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга. В цього аеропорту є важлива одна особливість. Його злітна смуга впирається в словацький кордон, і літак одразу злітає в повітряний простір Словаччини. Але офіційно поки що аеропорт безпечним не визнали.
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[03.08.2023]
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