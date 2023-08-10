ТЕМА

У Украины есть шанс получить $10 млрд от США

10 августа 2023 | 08:18


Байден 10 августа намерен запросить у конгресса выделение дополнительно более $10 млрд на помощь Украине, сообщил РИА Новости источник в Вашингтоне.

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