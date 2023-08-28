Ініціативу Президента схвалюємо й підтримуємо!

28 августа 2023 | 12:15 , Олег Ельцов, Тема

Пральна! Нєча! З усією суворістю! Так переможемо проклятущу корупцію.

Стоп, а чому лише корупцію? Пропоную розвинути президентську ініціативу, скоротивши Кримінальний й Адміністративний кодекси до однієї статті з мірою покарання - пожиттєве позбавлення волі. Матюкнувся на сусіда - пожиттєве. Швидкість перевищив - пожиттєве. Напився - пожиттєве! Це ж геніальна ідея, яку хтось має підказати президентові. Ми ж одним махом всю злочинність переможемо. Всі як один стануть законослухняні, на кожному кроці будуть усміхатись й кланятись як японці. Щоправда, є нюанс. Аби засуджувати злочинців навіть за цією єдиною статтею, має працювати вся державна машина: всілякі поліції-прокуратури-суди... А ця машина зламалась й вже не їде. Система не працює тотально. Повідомлю по секрету нашому Президенту: суворість покарання - не головне. Головне - невідворотність покарання. Але цього його команда не здатна забезпечити: все розвалили.



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