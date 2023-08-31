ТЕМА

Шкільні бомбосховища в Києві тепер - для всіх

31 августа 2023 | 07:49

Віталій Кличко: Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.


Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

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© фото: Павел ПАЩЕНКО

Командировка в Югославию - февраль 1994 года, Сараево.
   
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