Шкільні бомбосховища в Києві тепер - для всіх

31 августа 2023 | 07:49

Віталій Кличко: Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.



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