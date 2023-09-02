ТЕМА

За штурм Капитолия дают недетские сроки

02 сентября 2023 | 08:28


Суд в США назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, что стало самым суровым наказанием по делу о штурме Капитолия. Вчера по этому делу 17 лет получил один из лидеров этой группировки Джозеф Биггс.

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