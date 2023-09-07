Япония запустила лунный модуль

Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Через 3-4 месяца он должен выйти на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилуниться на ее поверхности.

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