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Япония запустила лунный модуль
07 сентября 2023 | 07:27
Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Через 3-4 месяца он должен выйти на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилуниться на ее поверхности.
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