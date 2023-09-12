Маск решил разработать авто без руля, педалей, зеркал

12 сентября 2023 | 08:17

«Это продукт, который сделает Tesla компанией с оборотом в десять триллионов долларов»

Статьи Новости Новости 11 сентября 2023 «Люди будут говорить об этом моменте через сто лет», «Никаких зеркал, никаких педалей, никакого руля», — Илон Маск уверён, что роботакси озолотит Tesla «Это продукт, который сделает Tesla компанией с оборотом в десять триллионов долларов» Рекомендательный виджет РСЯ Илон Маск настолько одержим идеей роботакси, что неоднократно накладывал вето на идею создания электромобиля стоимостью 25 000 долларов, о чём рассказал Axios биограф Маска Уолтер Айзексон. Илон Маск считает, что владельцы Tesla будут зарабатывать более 30 000 долларов в год, отправляя свои автомобили на перевозки людей без водителя. Он считает, что со временем роботакси избавит людей от необходимости даже владеть автомобилями. Почти год Илон Маск и другие члены команды спорили, стоит ли перестраховаться и построить машину с рулём и педалями или надо сделать её по-настоящему беспилотной. Дело в том, что регулирующие органы могут не одобрить беспилотный автомобиль без традиционных средств управления. Большинство инженеров Маска настаивали на более безопасном, традиционном варианте. У них был более реалистичный взгляд на то, сколько времени потребуется, чтобы технология Tesla FSD была готова. Если мы пойдём по пути отсутствия рулевого колеса и FSD не будут готовы, мы не сможем вывести их на дорогу», — сказал Маску давний главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен в августе 2022 года. Дизайнер предложил сделать машину с рулём и педалями, которые потом можно было бы легко снять. Маск был непреклонен: «Никаких зеркал, никаких педалей, никакого руля. Я беру на себя ответственность за это решение». Подчинённые сопротивлялись, на что Маск заявил следующее: «Позвольте мне внести ясность. Этот автомобиль должен быть спроектирован как настоящее роботакси. Мы собираемся пойти на этот риск. Если он выйдет из строя — это моя вина. Но мы не собираемся проектировать какую-то лягушку-амфибию, которая будет полуавтомобилем». Это продукт, который сделает Tesla компанией с оборотом в десять триллионов долларов. Люди будут говорить об этом моменте через сто лет. Илон Маск



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