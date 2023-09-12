|
У Конгресі США хочуть розслідувати дії Ілона Маска в Україні
12 сентября 2023 | 10:00
З такою ініціативою виступила сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен. Йдеться про інцидент, коли Маск таємно відключив Starlink, щоб Україна не змогла атакувати російські військові кораблі біля берегів Криму.
«Конгрес має розслідувати те що сталося, і з'ясувати, чи є в нашому розпорядженні адекватні інструменти для того, щоб зовнішня політика проводилася урядом, а не одним мільярдером», — заявила Уоррен. До слова, завтра Ілон Маск братиме участь у закритій зустрічі керівників технологічної галузі США із сенаторами в Капітолії.
также читайте
[02.09.2023]
[01.09.2023]
|
по теме
Дані про черги на кордоні відтепер - в телеграм
13. 09. 2023 | 12:41
Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі, - речник ДПСУ Андрій Демченко.
ГУР про потери ЧФ РФ этой ночью
13. 09. 2023 | 09:49
В ГУР підтвердили враження великого десантного кораблю і підводного човна в Севастополі.
Маск решил разработать авто без руля, педалей, зеркал
12. 09. 2023 | 08:17
«Это продукт, который сделает Tesla компанией с оборотом в десять триллионов долларов»
Япония запустила лунный модуль
07. 09. 2023 | 07:27
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»