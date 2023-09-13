ГУР про потери ЧФ РФ этой ночью

13 сентября 2023 | 09:49

В ГУР підтвердили враження великого десантного кораблю і підводного човна в Севастополі.

Дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ» пошкоджені внаслідок атаки на Севастополь, вони спалахнули, — повідомляють росЗМІ.



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