Дані про черги на кордоні відтепер - в телеграм

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Глава Комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Володимир Стретович під час Віденського балу в будівлі Національної опери в Києві у суботу, 2 грудня 2006 р. Бал був ініційований Посольством Австрії в Україні. Серед гостей були присутні як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики. Фото Дмитра Стаховського