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Дані про черги на кордоні відтепер - в телеграм
13 сентября 2023 | 12:41
Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі, - речник ДПСУ Андрій Демченко.
Кожних 3 години, від 6:30 до 21:30, буде з'являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західних кордонах з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою. Це спростить питання в‘їзду-виїзду на кордоні, сподіваються прикордонники.
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