ТЕМА

Дані про черги на кордоні відтепер - в телеграм

13 сентября 2023 | 12:41

Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі, - речник ДПСУ Андрій Демченко.


Кожних 3 години, від 6:30 до 21:30, буде з'являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західних кордонах з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою. Це спростить питання в‘їзду-виїзду на кордоні, сподіваються прикордонники.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Глава Комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Володимир Стретович під час Віденського балу в будівлі Національної опери в Києві у суботу, 2 грудня 2006 р. Бал був ініційований Посольством Австрії в Україні. Серед гостей були присутні як зірки вітчизняного шоу-бізнесу, так і відомі українські політики. Фото Дмитра Стаховського

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100