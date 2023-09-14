В росіян стало менше на один «Тріумф».

14 сентября 2023 | 11:23

Українські військові цієї ночі, виявляється, знищили в Євпаторії російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд. Спочатку безпілотники СБУ уразили «очі комплексу» – радари й антени. Після виведення з ладу РЛС підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» ударили по пускових комплексах С-300 та С-400.



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