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В Болгарії впав російський дрон
18 сентября 2023 | 11:10
В Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибуховим пристроєм, - болгарський телеканал Nova.
До цього уламки російських дронів тричі знаходили в Румунії. Дрон із прикріпленою до нього вибухівкою знайшли в неділю ввечері в районі села Тюленове. Воно знаходиться неподалік від міста Варна та румунського кордону. Звідси до українського міста Ізмаїл, яке минулої ночі спробували атакувати російські безпілотники, 210 кілометрів.
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