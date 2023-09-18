ТЕМА

В Болгарії впав російський дрон

18 сентября 2023 | 11:10

В Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибуховим пристроєм, - болгарський телеканал Nova.


До цього уламки російських дронів тричі знаходили в Румунії. Дрон із прикріпленою до нього вибухівкою знайшли в неділю ввечері в районі села Тюленове. Воно знаходиться неподалік від міста Варна та румунського кордону. Звідси до українського міста Ізмаїл, яке минулої ночі спробували атакувати російські безпілотники, 210 кілометрів.

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