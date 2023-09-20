АФЕРА: ЗАКУЛИСЫ ВИЗОВОГО СКАНДАЛА 20 сентября 2023 | 18:42 распечатать [0] комментарии [0] Германский Билд опубликовал расследование, которое может дорого обойтись Польше.

Заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика уволили с должности и из членов правящей партии PiS. Он помог своим коллегам создать нелегальный канал для перевозки иммигрантов из Азии и Африки через Европу в США. Неизвестны подробности одной из самых впечатляющих переправок нелегалов из Индии. Это не шутка: завербованные командой Вавжика индусы выдавали себя за съемочные группы Болливуда. За перевод в Америку каждый заплатил по 25-40 тысяч долларов. С назначением Петра Вавжика заместителем главы МИД в польской консульской службе появились беспрецедентные обычаи. На смену осторожному подходу консулов к выдаче виз иностранцам из Азии и Африки пришли распоряжения Вавжика. Именно он решал, кому следует получать визы, и не колеблясь использовал свою власть, чтобы вручную контролировать потоки людей, въезжающих в Польшу. Вавжик вызвал кризис в рядах партии в конце избирательной кампании. Описывается афера началась в прошлом году. Именно тогда консулы в различных городах Азии и Африки — от Стамбула через Эр-Рияд, Исламабад, Мумбаи, Нью-Дели, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Манила и Тайбэй до Абуджи и Дар-эс-Салама — получают "рекомендации" от Вавжика. В соответствии с его желанием, консулы должны выдавать разрешения на въезд в Польшу группам конкретных людей. В каждом письме перечислено несколько десятков, а то и более ста имен людей, которых консулы должны принять в кратчайшие сроки, вне очереди. Все имена руководству Консульского департамента МИД предоставил непосредственно Вавжик. Оттуда их отправили в польские консульства в Азии и Африке. В некоторых электронных письмах были указаны номера телефонов отдельных людей, чтобы консулы могли быстрее с ними связаться. Заместитель директора консульского отдела Беата Бживчи - доверенная подруга Вавжика - даже написала в своем послании консулам: "Я призываю вас воспользоваться своими возможностями для принятия вышеупомянутых заявителей... Будем признательны за ответ по этому вопросу». Удивительная визовая история получена от двух независимых источников. Министр также приглашает команду из Болливуда, их назвали "Кинематографисты Вавжика". И в Министерстве иностранных дел, и в штаб-квартире PiS на улице Новогродской история «кинематографистов Вавжика» из Мумбаи вызывает удивление и ужас.



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