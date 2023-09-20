|
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЕВРОСОЮЗОМ ДО 2025 ГОДА
20 сентября 2023 | 21:11
Еврокомиссия предлагает дополнительно продлить временную защиту украинских беженцев на период с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующихся защитой по всей Европе.
также читайте
[13.09.2023]
[13.09.2023]
[07.09.2023]
[07.09.2023]
|
по теме
Польща припинить підтримку українських біженців
19. 09. 2023 | 22:57
Це станеться з 2024 року, - заявив телеканалу Polsat представник уряду Петро Мюллер.
Враг россиян не укрофашисты, а одичавшие собаки
19. 09. 2023 | 11:13
Новий міністр оборони залишився без заступників
18. 09. 2023 | 12:05
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони після зміни очільника відомства.
В Болгарії впав російський дрон
18. 09. 2023 | 11:10
В Болгарії знайшли уламки безпілотника з вибуховим пристроєм, - болгарський телеканал Nova.
В росіян стало менше на один «Тріумф».
14. 09. 2023 | 11:23
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»