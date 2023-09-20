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УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЕВРОСОЮЗОМ ДО 2025 ГОДА

20 сентября 2023 | 21:11


Еврокомиссия предлагает дополнительно продлить временную защиту украинских беженцев на период с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующихся защитой по всей Европе.

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