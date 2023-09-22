США решили дружить с постсоветской Азией

США и постсоветские республики Центральной Азии намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении Байдена и президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана

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