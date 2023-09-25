Как Безос, Маск и Цукерберг изменяют сферу образования

25 сентября 2023 | 00:37

Почему лидеры Кремниевой долины хотят, чтобы дети учились иначе?

Пандемия и карантин сильно повлияли на сферу образования. Онлайн-уроки из категории диковинки перешли в социальную норму. Постепенно и сфера новых технологий для образования — EdTech, — получила больше внимания, а также инвестиций.

Интересно, что три богатейших человека планеты — Марк Цукерберг, Джефф Безос и Илон Маск, — именно в локдаун начали развивать свои инициативы в образовании. Они уже оказывают влияние на мир своим примером. Примечательно, что как минимум у двоих из них — у Цукерберга и Маска — желание заняться образованием проявилось благодаря их детям.

Есть мнение, что образование — сфера, которая может кардинально поменять все общество буквально за десятилетие. Однако это одна из самых консервативных сфер, нововведения приходят и приживаются здесь самыми последними.

ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Кажется, у каждого человека в Украине, а возможно и в мире, есть примеры, когда образование было полностью оторвано от жизни. Точнее, есть приятные исключения, когда оно все же было связано с жизнью. Хочешь или не хочешь, а возникает вопрос — как так?

Годами дети решают задачи по формулам, но понимания того, как устроен мир у них нет. И позже, картину устройства мира объясняют им телеканалы вроде Discovery и History, которые, дают больше знаний, чем общеобразовательная система? Вопрос – не отстало ли академическое образование от жизни, становится все актуальнее.

Вспомните разговор с современным ребенком — вы еще не успели договорить фразу, а он уже что-то по этому поводу гуглит и зачитывает вам. Говоря откровенно, этот навык современных детей искать все в интернете делает их более «знающими», чем многие учителя старшего возраста.

Традиционное образование слишком долго чувствовало себя вне конкуренции. В ближайшее десятилетие новаторы могут совершить революцию и в нем.

Итак, какие проекты и идеи в образовании хотят привнести визионеры с миллиардами долларов?

ПОДХОД ЦУКЕРБЕРГА — ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ

В 2015 году, после рождения своего первого ребенка, Марк Цукерберг написал открытое письмо своей новорожденной дочке. В нем он рассказал, как бы хотел улучшить мир, в котором будет жить его ребенок. Большую часть этого манифеста он посвятил теме образования.

Цукерберг вместе со своей женой Чан писали: «Чтобы обеспечить каждому справедливый старт в жизни, нужны не только технологии, но персонализированное обучение. Оно позволяет дать лучшее образование и равные возможности. Сегодня мы начинаем развивать эту технологию, и перспектива есть.

Студенты не просто лучше выполняют тесты, они получают навыки и уверенность, они понимают, чего хотят. И это только начало — технологии и образование быстро развиваются. Необходима работа с лидерами в области образования, чтобы помочь школам по всему миру принять персонализированное обучение».

В этом подходе учитель выполняет роль мотивирующего ментора, с которым ученик проводит совместную работу один на один еженедельно. Идея в том, чтобы ребенок сам выбирал образовательный темп, ставил свои цели, тогда его учеба будет мотивированной и осознанной.

Платформа дает возможность фиксировать прогресс, двигаться в личном темпе, при этом она согласуется с учебной программой 4-12 классов по основным предметам.

Учитель оговаривает вместе с учеником краткосрочные и долгосрочные цели. Это могут быть не только школьные экзамены, но и выбор вуза, куда хотел бы поступить ученик, его карьерные цели.

ПОДХОД БЕЗОСА — ТВОРЧЕСКИЙ

Обновить образование на базе более творческого подхода хочет и самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes в 2021 году, владелец Amazon Джефф Безос. Он сам был выпускником дошкольного учреждения, работающего по системе Монтессори.

В основе системы Монтессори — внимание к независимости ребенка, его индивидуальности. Подход дает возможность ребенку больше двигаться, развивать моторику, а также, использовать игровые учебные материалы и удобное пространство для занятий.

Безос открыл первый детский садик по этой системе для детей из семей с ограниченными возможностями. Он планирует потратить на образование 1 млрд долларов, создав специализированный фонд Day One Academies Fund.

В США уже звучат предположения, что в будущем Amazon смог бы создавать специальные учебные центры, где ребенок мог бы находиться по желанию от 1 до 6 дней в неделю. Заниматься на одном из сотен или тысяч курсов по личному графику, которые будут читать удаленно и часто асинхронно лучшие мировые преподаватели.

При этом помещение школы будет больше похоже на коворкинг с большими и малыми залами для групповой и личной работы разных типов, в том числе с игровыми площадками. Безос концентрируется на дошкольном образовании, так как считает, что раннее детство является критическим возрастом для развития мозга.

ПОДХОД МАСКА — РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН

Главный визионер человечества и обладатель второго места в списке самых богатых людей мира Forbes Илон Маск занялся развитием образования благодаря собственным детям. В 2015 он сам создал свою экспериментальную школу Ad Astra.

В школе нет оценок, в одном классе могут быть дети разного возраста. Фокус на решении проблем, а не на изучении инструментов. Вот как Маск объясняет свой подход: «Взять, к примеру, урок, на котором рассказывают о том, как устроен и работает двигатель.

В традиционной школе скажут, что нужно изучить все отвертки и гаечные ключи, которые могут помочь отремонтировать двигатель. Это неправильный и сложный подход. Лучше показать детям двигатель и предложить разобрать его. А как это сделать? Вот для этого нам понадобится отвертка».

Прошлогодний карантин подтолкнул школу развивать онлайн-форматы. Один из самых любимых уроков, где дети соревнуются командами между собой, стал основным для занятий в интернете.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Итак, как можно судить по подходам этих трех визионеров — лидеров нового мирового бизнеса — основными новшествами, которые ждут образование в будущем, станет уход от прежней стандартизации в сторону более гибких и творческих подходов.

1) Вместо диплома — Google в помощь

Примечательным событием стала и еще одна новость пандемического 2020 года — корпорация Google запустила программу сертификатов обучения на своей платформе. Курсы из IT-сферы «Анализ данных», «Управление проектами» и «UX-дизайн» доступны на платформе Coursera за 49 долларов в месяц. Компания заявила, что в процессе найма сотрудников на соответствующие должности, в Google будут приравнивать эти сертификаты к диплому бакалавра.

Кроме самого Google, сертификаты по выбранным специальностям будут принимать в 50-ти крупнейших компаниях. Курсы рассчитаны на полгода. Интересно, что недавно такие компании как Apple, IBM, EY также уже исключили наличие высшего образования из перечня обязательных требований к кандидату. Возможно вскоре на вопрос рекрутера о профильном образовании, специалисты будут массово отвечать «курсы Google».

2) Учиться легче, но чаще и всегда

Более творческий подход, наличие онлайн-платформ с более коротким и мобильным образованием, судя по всему – вот основные тренды, которые будут определять будущее образование в XXI столетии.

В Украине также есть интересные примеры влияния некоммерческих организаций на образование. Так, общественная организация «Освитория» развивает специализированный сайт для учителей про современные подходы к педагогике — osvitoria.org. И проводит национальную премию для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine, делая свой вклад в обновление образования в Украине.

Еще одна тенденция – рост образовательных стартапов в интернете. Онлайн-школ, где преподают отобранные учителя с использованием платформ-учебников. А также, образовательных маркетплейсов, которые дают возможность найти себе любого репетитора по разным предметам. Тут преподавателем может стать любой человек без специального образования, но с желанием преподавать.

Все это говорит о том, что образование, как и любая другая сфера, переживает стремительные изменения, связанные с развитием интернета, становясь более гибким и разноплановым.

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