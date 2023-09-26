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Питання руба від Білого дому
26 сентября 2023 | 01:37 , Олег Ельцов. ТЕМА
Ну от і все: чекати закінчення війни не доводиться: або починаємо реформи просто зараз, або підтримка нашої країни й нашої війни згортається, Україна передбачувано програє все: війну, державність... Партнери вирішили розпочати український план Маршала просто зараз. Чи приречений цей план на успіх? Ні. Нам дають шанс й лише від нас залежить чи ми здатні його реалізувати.
"Українська правда" виклала листа, який Білий дім щойно надіслав очільникам України із чітким переліком реформ й термінами виконання плану. Не буде виконання – не буде грошей. План чіткий – по галузях й конкретних інституціях.
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