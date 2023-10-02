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Aтака безпілотників на Смоленськ порушила процес виробництва роракет, - ГУР
02 октября 2023 | 12:09
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.
1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59. Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км одна з тих, якими росія найчастіше обстрілює військові та цивільні об’єкти в Україні.
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