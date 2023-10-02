ТЕМА

Aтака безпілотників на Смоленськ порушила процес виробництва роракет, - ГУР

02 октября 2023 | 12:09

Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.


1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59.   Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства.   Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу  «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км одна з тих, якими  росія найчастіше обстрілює військові та цивільні об’єкти в Україні.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

20 км от Мукачево, дворец Кинборнов-Бугеймов вблизи санатория "Карпаты"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100