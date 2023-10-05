Не обижайте Маска! И не обижайтесь

05 октября 2023 | 09:39 , Олег Ельцов. ТЕМА

Маск продолжает веселиться как может. При этом не забывает Украину. Украинцев это всякий раз задевает. Понять не могу почему посты владельца Твиттера привлекают такое внимание: потому что он сильно богатый? Так это ведь не показатель ума. Скорее так: это показатель гипертрофированного развития лишь некоторых узких участков мозга. Ну, тех что отвечают за бизнес. Мне приходилось встречать массу богатых и совершенно неинтересных людей, я бы даже сказал – глупых с моей точки зрения.

Кто-то кричит в ответ: если такой умный – почему такой бедный? Вообще понятие «умный» оно какое-то неправильное. Умными были французские философы-просветители 18 века, всякие вольтеры-руссо. То есть, люди с широким кругозором и цельной картиной мира, или как принято говорить – интеллигентные люди.

А успешные сантехник, дантист, программист или Маск могут знать в сфере своих интересов почти все, но в остальном оставаться сущими профанами, близкими к идиотизму.

Сегодня время дилетантов. Причина простая: знаний стало слишком много, и они растут с космической скоростью. И хотя большая часть из них – ложные знания, но мы их все равно потребляем. В каждой сфере все настолько быстро меняется, что хватает времени единственно для поглощения все новых терабайт знаний. В остальном человек остается незнайкой. Есть даже такая умная книжка, в которой автор анализирует историческое наращивание способностей человека «внешними расширениями» - благодаря новым знаниям, механизмам, пр. То есть суммарно-то мы все круче и могущественней, но вот при отключенном интернете, без мобильной связи, без таблеток, без автомобилей и самолетов – сущие младенцы, дети неразумные. То ли дело наши пращуры в набедренных повязках: те знали и умели столько, что нам и не снилось! Разденьтесь донага, отправляйтесь в лес и попробуйте прожить там хоть пару дней – все поймете.

И вот наш самый богатый современник что-то там ляпнул в интернетах: все заволновались и давай обсуждать и осуждать. А там сущий бред и рагулизм: он же ни черта не соображает кроме как в новых технологиях, пиаре и делании денег. Ну, словно дите малое. К тому же развращенное донельзя. На это почему-то никто не обращают внимания. Все хают диктаторов, правящих десятилетиями. Мол, они развращены долгим пребыванием у власти. А ведь большие деньги – это тоже большая власть. И они тоже могут испортить человека. Особенно если у тебя этих денег как у дурня фантиков, и не первый год, и становится все больше. Настолько, что ты способен выбросить сумму, почти равную бюджету Украины, чтобы поиграться в новый – медийный бизнес.

И вот такой развращенный ботан без морали периодически раздает интервью таким же фрикам из мира компьютерных технологий, генерирует сентенции, достойные подростка. В политике и он и его интервьюеры разбираются как свинья в ананасах. По срокам полета на Марс он дает рандомные прогнозы: то в 2029, то в 2024, то в 2026 году. Уже все забыли про его «Неуралинк», которая якобы добилась того, чтобы заставить обезьянку играть на компьютере силой обезьяньей мысли. Технология строительства подземного транспорта, которую в свое время собирался опробовать украинский министр, тоже канула в лету… Почему миллионы половозрелых особей так остро на все это реагируют – не понятно…