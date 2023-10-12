БАНДИТ И ИМПЕРИЯ

12 октября 2023 | 15:38

История недавнего мятежа ЧВК «Вагнер» в очередной раз поставила перед человечеством вопрос о легитимности насилия и монополии на него. Должна ли она быть исключительно «привилегией государства» или может быть вполне частным делом? Вопрос далеко не праздный, потому что между социально приемлемым «хорошим» и неприемлемым «плохим» насилием границу провести чрезвычайно трудно.

История знает случаи, когда вчерашние предводители «частной» вооруженной группировки, которая, естественно, по всем параметрам была похожа на разросшуюся ОПГ, становились не просто героями, а основателями городов, государств и даже цивилизаций. При удачном стечении обстоятельств, конечно.

Самый выдающийся пример — основание Рима. Вспомним события VIII го века до нашей эры, что дали толчок возникновению этой блестящей цивилизации, которой современное человечество обязано столь многим. Ее основатель — Ромул, в честь которого будущая столица «римского мира» получила свое название, был личностью, мягко говоря, малопривлекательной. А точнее, обыкновенным бандитом…

ПРИЕМНЫЙ СЫН БЛУДНИЦЫ

Сильвия, мать Ромула и мать его брата-близнеца Рема, была весталкой — жрицей, которой надлежало оставаться девственницей, чтобы качественно выполнять свои обязанности, как того требовал религиозный обычай итальянского города-государства Альба-Лонга. Но для Сильвии плотские утехи оказались более привлекательны, чем служение богам. Забеременев неизвестно от кого, она родила Ромула и Рема.

Сам факт рождения был не просто скандален, он был воспринят жителями Альбы как первое преступление братьев. И двух младенцев как плод страшного богопротивного греха, как едва появившихся на свет, но уже настоящих преступников, решили наказать и утопить в реке Тибр…

Античный историк Плутарх утверждал, что Ромула и Рема воспитала вовсе не случайно нашедшая их волчица, как это описывает позднейший миф. Спасла и выкормила их некая проститутка Акка Ларентия вместе со своим мужем свинопасом Фаустулом. Дело в том, что lupа — это по латыни не только волчица, но и проститутка, а однокоренное слово lupanarium означает публичный дом.

Впоследствии римляне предпочли забыть, что обожествленный ими основатель Рима был воспитан блудницей и свинопасом. Что могло выйти из мальчиков, родившихся от преступной связи и обреченных жить на самом дне? Ничего хорошего из них и не вышло.

Пьетро да Кортона. Фаустул приносит Ромула и Рема домой, около 1643 / wikipedia.org

ПОБЕДА, ОТ КОТОРОЙ ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ

Повзрослев, они сколотили собственную ЧВК из таких же криминальных маргиналов, как они сами, после чего устроили в Альба-Лонге грабежи, резню и самый настоящий государственный переворот. Но выгодополучателями мятежа стали не они, и это наводит на мысль о том, что братья-близнецы являлись всего лишь орудием в чьих-то умелых руках.

Царем стал их родной дед Нумитор, хотя, по идее, обладая царственной родословной и являясь главной движущей силой, они были первыми, кто должен был претендовать на власть. Есть подозрения, что головорезов Ромула и Рема в борьбе за власть попросту использовала одна из конкурирующих «башен Альба-Лонги». При этом взошедший с их помощью на трон новый царь слишком хорошо понимал цену их услуг — Ромул и Рем со своей бандой были серьезной угрозой его власти и городу Альба, поскольку лишали государство монополии на насилие.

Что заставило братьев, фактически захвативших власть в родном городе, покинуть его и отправиться в труднопроходимую глушь, остается загадкой. Впрочем, возможно, это произошло по тем же причинам, что и добровольная капитуляция «Вагнера» за 200 км до Москвы — мятежники не нашли на кого опереться, чтобы удержать власть.

ИЗ РИМА ВЫДАЧИ НЕТ!

Судя по всему, вознаградив ЧВК «Ромул» за оказанную помощь, новое руководство Альба-Лонги сочло благоразумным отправить профессиональных головорезов куда подальше. Нет, не в Беларусь (ее тогда еще не существовало), а в труднодоступную холмистую и болотистую местность в низовьях Тибра. Там братья устроили нечто вроде античной Запорожской Сечи, принимая в свои ряды всех, кому не было места в мире, построенном по «правилам и законам».

Братья гарантировали абсолютную неприкосновенность и невыдачу властям преступников: должников, беглых рабов, воров и убийц. Как говорится, «все давно украдено до нас» — этот метод вербовки новых солдат вам ничего не напоминает? Естественно, вооруженное формирование и город, названный по имени одного из его основателей Римом, начали расти как на дрожжах.

Правда, прежде чем превратить место жительства бандформирования в полноценный населенный пункт, Ромулу пришлось в борьбе за власть прикончить своего брата Рема, приемного отца Фаустула и устроить массовое изнасилование женщин соседнего племени сабинов, предварительно умертвив их мужей, приглашенных на римское празднество.

Николя Пуссен. Похищение сабинянок, 1634–1635 / wikipedia.org

НА НЕБО ВОЗНОСИЛСЯ… ПО ЧАСТЯМ

Чтобы как-то умиротворить сабинов, решивших отомстить соседям-уголовникам за поруганную честь, Ромул сделал соправителем Рима их царя Татия. Но и Татий вскоре был убит при невыясненных обстоятельствах. При таких же обстоятельствах умер и сам Ромул.

Приличная, официально признанная версия его кончины гласила, что основатель Рима вознесся на небо и теперь пребывает среди богов. Но неофициальная утверждала, что местная знать убила чересчур заигравшегося в «самодержца» и ставшего совершенно невыносимым лидера римской ОПГ в храме Вулкана. Там же сенаторы расчленили его тело и вынесли под своими тогами по кускам. Таким образом, народ римский ничего не заметил, а Ромул в их глазах чудесным образом прямиком из храма отправился во плоти на небеса.

Несмотря на загадочное исчезновение своего лидера, традиции ЧВК «Ромул» оказались жизнеспособны. Привычка захватывать чужие земли, грабить и порабощать трансформировалась у римлян в имперскую стратегию и Pax Romana, задавший недосягаемый цивилизационный стандарт на многие столетия вперед.

Предтечи современных ЧВК — это отряды любых профессиональных убийц, которые правители государств нанимали для решения силовым путем тех или иных задач. Нынешнее российское руководство, публично задающее вопрос «Как бойцы «Вагнера» могли пойти против своих?», видимо, плохо знает историю. У наемников нет никаких раз и навсегда данных «своих». Своими для них являются те, кто платит, кто дает возможность обогатиться за счет грабежа и убийств.

Еще у Гомера в «Илиаде» появляется слово επίκουρος («помощник»), которым называли наемников. Античные авторы рассказывают, что к услугам греческих наемников прибегали не только греческие полисы, но и троянцы в борьбе с ахейцами, и египтяне, и вавилоняне, и лидийцы, и персы…

Одно из первых свидетельств использования наемников в династических разборках нам оставил в IV веке до нашей эры выдающийся древнегреческий полководец и писатель Ксенофонт. Сын персидского царя Дария ІІ Кир нанимал греческие ЧВК, чтобы с их помощью отобрать престол у своего старшего брата Артаксеркса II.

Наиболее заметной фигурой среди командиров отрядов наемников был спартанец Клеарх. Его можно считать своеобразным античным прототипом российского Евгения Пригожина или Альбрехта фон Валленштейна, полководца времен Тридцатилетней войны. Так же, как и они, Клеарх, по словам Ксенофонта, «наслаждению богатством предпочитал трату денег на военные цели… охотнее бросая их на войну, чем на другие утехи».

Жан-Жорж Вибер. Перекличка после разбоя (1866) — Валленштейн со своими наемниками / wikipedia.org

МЯТЕЖ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Клеарх был крайне амбициозен и вероломен. Когда Спарта послала его на помощь Византии против ее врагов, он помог этому городу весьма специфическим образом — устроил государственный переворот и сам стал тираном. Однако власть его была непрочной, и он предпочел за деньги ввязаться в гражданскую войну в Персии на стороне Кира.

Персы в основной своей массе весьма негативно оценивали бесчинства греческих ЧВК на своей земле и поэтому после поражения Кира «утилизировали» Клеарха с неменьшим вероломством. Мятеж Кира провалился, и оставшийся не у дел Клеарх отправился — нет, тоже вовсе не в несуществовавшую тогда Беларусь! — а куда-то на малоазийские задворки персидского мира. Но просто так персы его не отпустили — они инициировали мирные переговоры с греческими наемниками, в ходе которых ничего не подозревавшего Клеарха и его командиров цинично зарезали.

Как правило, для предводителей частных военных компаний игры в «большую политику» всегда заканчивались довольно скверно. Так, Ксантипп, еще один спартанец, земляк Клеарха, командовал наемным корпусом Карфагена и очень успешно действовал против Рима. В «благодарность» за это карфагеняне прикончили Ксантиппа, утопив в море во время плаванья на корабле.

…до поры лишь, покуда сражается, дорог наемник Архилох, древнегреческий поэт

«ИСПОРЧЕННЫЕ» ЦЕННОСТИ НАЕМНИКОВ

И все же некоторые командиры наемных армий оставили в истории заметный след. Например, грек Мемнон Родосский на службе у персидского царя Дария III успешно боролся с самим Александром Македонским. Его тактика выжженной земли, тыловых ударов и изматывания противника могла стать спасительной для Персии. Не умри он внезапно, неизвестно чем бы закончилась экспансия греков и македонян на Восток.

Однако в целом культура эллинов, в значительной степени зацикленная на славе и доблести, относилась к подвигам предводителей античных ЧВК и их наемникам неоднозначно. Главные претензии были не столько к полководческим и управленческим талантам древнегреческих «пригожиных», сколько к мотивации.

Аристотель, учитель Александра Македонского, например, очень четко различал мужество ради отваги и мужество ради денег. Разница заключалась в ценностях, в том, что наемник потенциально готов на все — на любое предательство и зверство. «Эти люди, — указывал Аристотель, — обращают все свои способности на наживу денег, будто это является целью, а для достижения цели им приходится идти на все!»

Отсюда