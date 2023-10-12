Энергетики не обещают легкой зимы

12 октября 2023 | 17:29

Следующая зима может быть тяжелее предыдущей из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы Россией и меньших резервов мощности. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

“Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за предварительных обстрелов меньшие резервы мощности”, — сказал Тимченко.



В то же время он подчеркнул, что хотя систем ПВО может быть недостаточно для нейтрализации обстрелов, ситуация с этим видом защиты начала улучшаться с прошлого года и улучшается с каждым месяцем. “С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (в прошлом году, когда состоялся блекаут), мы нашли решение”, — отметил руководитель энергохолдинга.



Как сообщалось, Тимченко также рассказал, что в целом доступная мощность генерации ДТЭК на 1 октября текущего года составляет 4,26 ГВт, что почти на 2 ГВт меньше, чем до начала полномасштабного вторжения (6,09 ГВт).



При этом мощность оккупированных Луганской и Запорожской ТЭС составляет 1,3 ГВт, вследствие обстрелов энергосистемы с октября 2022 по февраль 2023 года. было потеряно еще 2,2 ГВт (часть из которых восстановлена).