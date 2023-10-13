ТЕМА

Чеченець во Франції атакував ліцей й вбив охоронця.

13 октября 2023 | 17:11


Выходец из Чечни с криком "Аллах Акбар!" напал на лицей во Франции: зарезал одного учителя, ранил другого и охранника, передаёт местный телеканал. Нападавший задержан, он уже числился в реестре "лиц, угрожающих государственной безопасности". У другой школы задержан его брат, оружия при нём не было

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