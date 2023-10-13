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Чеченець во Франції атакував ліцей й вбив охоронця.
13 октября 2023 | 17:11
Выходец из Чечни с криком "Аллах Акбар!" напал на лицей во Франции: зарезал одного учителя, ранил другого и охранника, передаёт местный телеканал. Нападавший задержан, он уже числился в реестре "лиц, угрожающих государственной безопасности". У другой школы задержан его брат, оружия при нём не было
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Гетьиманцев наскаржився правоохоронцям на урядовців
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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із заявою до правоохоронних органів на Кабінет міністрів. Це випливає з допису Гетманцева у його телеграм-каналі. "Звертаюся із заявою до правоохоронців", - зазначив глава фінкомітету Верховної Ради. Він пояснив, що причиною стала затримка Кабінетом міністрів ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.
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Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая в Украине занимает должность главы Антикоррупционной инициативы ЕС, попала в ДТП во Львовской области. Она была госпитализирована. Об этом пишет Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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