ТЕМА

В Брюсселе - стрельба с жертвами и сорванный матч

17 октября 2023 | 08:29


Футбольный матч Бельгия - Швеция в Брюсселе остановлен после нападения террориста в сигнальном жилете на шведских болельщиков, в результате которого погибли два человека (видео из соцсетей). Спортивные ресурсы сообщают, что первый тайм команды отыграли, а на второй шведские футболисты решили не выходить, после того как узнали о трагедии.

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