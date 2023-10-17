ТЕМА

Умер соратник Зеленского

17 октября 2023 | 08:37

Звезда КВН 1990-2000-х годов Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет.


После КВН он участвовал во множестве развлекательных и юмористических шоу, снимался в кино, а в последние годы занимался политикой.

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