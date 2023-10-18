Іран закликає до війни

18 октября 2023 | 12:09

Іран підняв чорний прапор «помсти та війни» підняли після удару по госпіталю в Газі Якщо прапор стане червоним, це заклик до початку всемусульманської помсти.



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